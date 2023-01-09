Солист Sex Pistols Джон Лайдон хочет на «Евровидение»

Группа намерена представить на конкурс совершенно новую песню под названием «Гавайи». Трек посвящен супруге Лайдона Норе, страдающей болезнью Альцгеймера.

Лайдон, который выступал тогда под псевдонимом Джонни Роттен, был фронтменом Sex Pistols с 1975 по 1978 год. После распада группы он стал одним из создателей Public Image Ltd, в составе которой с различными партнерами выступает по сей день.



Джон Лайдон

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Прошлогодний конкурс выиграла Украина, а представитель Великобритании занял второе место. В целях безопасности организаторы конкурса решили проводить его не на Украине, а в Великобритании.