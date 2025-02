Джон Лайдон назвал новый тур Sex Pistols «караоке»

Новости о турне Sex Pistols появились в 2024 году, когда впервые было объявлено, что группа, в состав которой входили оригинальные участники Стив Джонс, Пол Кук и Глен Мэтлок, воссоединится для двухдневного концерта в Bush Hall в Западном Лондоне.

Однако на воссоединении не было Лайдона, который был вокалистом группы под псевдонимом Джонни Роттен. Вместо него фронтменом группы должен был стать Картер, который ранее был фронтменом таких групп, как Gallows, Pure Love и Frank Carter And The Rattlesnakes.

Первые выступления вскоре привели к дальнейшим выступлениям в Великобритании и Европе, где группа была представлена ​​как Sex Pistols с Фрэнком Картером. С тех пор были анонсированы дальнейшие выступления в Австралии, Новой Зеландии и других европейских странах в течение 2025 года. В январе Джонс подтвердил, что последуют даты в США, хотя подробности пока не сообщались.

Однако Лайдон в основном хранил молчание в отношении зарождающихся концертов группы. На днях он рассказал британскому изданию The i Paper о туре, объяснив, что он в значительной степени чувствовал себя «раздраженным» всем этим делом и боялся, что это запятнает наследие группы.

«Когда я впервые услышал, что Sex Pistols гастролируют в этом году без меня, это меня взбесило, — объяснил он. - Это меня раздражало. Я просто подумал: «Они точно убьют все хорошее, что было в Pistols, уничтожив суть и цель всего этого». Я не написал эти слова легкомысленно. Они пытаются опошлить все шоу, чтобы сойти с рук караоке, но в долгосрочной перспективе, я думаю, вы увидите, кто имеет ценность, а кто нет. Я никогда не продавал душу, чтобы заработать доллар. Это во мне католик — это чувство вины, которое я не хочу вызывать. Как и Нэнси Рейган, мне всегда было легко сказать «нет». Если что-то бросает вызов вашему сердцу, вашей душе, вашему разуму и вашему чувству чистоты того, что правильно и неправильно в мире, просто скажите «нет». Что, согласно корпоративному мышлению, которое загадка музыкального бизнеса, приносит мне звание «трудно работать» — звание, которым я очень горжусь».



Джон Лайдон

Однако новый тур — не первый раз, когда участники Sex Pistols исполняют песни с другим вокалистом. В последние годы Джонс и Кук объединились с Билли Айдолом и Тони Джеймсом из Generation X, чтобы сформировать супергруппу Generation Sex. Хотя изначально это было единичным случаем в 2018 году, позже группа отправилась в европейский тур в 2023 году.

В другом недавнем интервью для подкаста Classic Album Review Лайдон затронул как зарождающуюся версию Sex Pistols, так и группу Generation Sex, заявив, что именно его присутствие делает группу подлинной.

«Я написал эти чертовы песни, не так ли? Я дал им имидж, — объяснил он. - Я был фронтменом. Я — голос, который заставил весь мир петь. И теперь [они] выходят, как они сделали годом ранее с Билли Айдолом. Это просто караоке, на самом деле. Я бы с удовольствием смутился из-за их качества написания песен. У них было достаточно времени, чтобы собраться с мыслями, не так ли? Но нет. Они заявляют о своей ненависти ко мне, но они не могут жить без меня. Я — наказание, которое продолжает давать».

Группа Sex Pistols изначально существовала с 1975 по 1978 год, выпустив свой единственный студийный альбом Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols в 1977 году. Несмотря на недолгое первоначальное существование, группа получила репутацию новаторской панк-группы, однако в 1996 году она воссоединилась для мирового турне и периодически гастролировала до 2008 года.

Известно, что в 2006 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, хотя отказалась присутствовать на церемонии, назвав это учреждение «грязным пятном».