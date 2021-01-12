Дэнни Бойл снимет сериал про Sex Pistols

Как сообщила газета The Times, работа над проектом ведется по заказу американского телеканала FX, c 2019 года входящего в состав медиахолдинга Disney.

Шестисерийный Pistol будет основан на книге воспоминаний гитариста Sex Pistols Стива Джонса, вышедшей в 2016 году. По словам Бойла, он намерен запечатлеть тот момент в истории страны конца 70-х годов прошлого века, когда "британское общество и культура навсегда изменились".

"Представьте себе, что вы вламываетесь в мир "Короны" и "Аббатства Даунтон" вместе с приятелями и во всю глотку орете свои песни, лопаясь от ненависти к тому, что этот мир олицетворяет, - сказал Бойл. - То время было точкой прорыва на поверхность британской уличной культуры, когда на сцену поднялась простая молодежь. Они давали волю своему гневу, одевались по своей моде. Всем приходилось на них смотреть и их слушать, все их боялись или пытались им подражать".

Бойл собирается проследить путь Джонса от "героя своего времени" - малограмотного подростка-клептомана - до одного из лучших гитаристов всех времен. Съемки планируется начать в марте, и актерский состав уже определен. Роль Джонса будет исполнять 24-летний австралиец Тоби Уоллес, а фронтмена группы Джона Лайдона сыграет 20-летний Энсон Бун, снимавшийся в британо-американской военной драме "1917", вышедшей на экраны в 2019 году и получившей три "Оскара". Образ басиста Sex Pistols Сида Вишеса, умершего в 1979 году от передозировки героина, на экране воплотит 17-летний Луи Партридж, известный по роли виконта Тьюксбери в фильме "Энола Холмс" (Enola Holmes, 2020).

Бойл получил мировую известность благодаря фильмам "На игле" (Trainspotting, 1996) и "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008). Он будет не первым кинематографистом, берущимся за историю Sex Pistols. В 1986 году британский режиссер Алекс Кокс снял фильм "Сид и Нэнси" (Sid and Nancy) о трагической судьбе Вишеса, сыгранного Гэри Олдменом, и его подруги Нэнси Спанджен.

Группа Sex Pistols сложилась в Лондоне в 1975 году, мгновенно прославившись как музыкой, так и своим скандальным поведением. Просуществовав всего около трех лет, коллектив стал одним из ярчайших культурных явлений последней четверти XX века, оказав огромное влияние на рок-музыку. Sex Pistols дали свой последний концерт 14 января 1978 года в оригинальном составе, однако, начиная с 1996 года, оставшиеся в живых музыканты группы несколько раз воссоединялись и отправлялись в мировые концертные туры. В рамках одного из них в 2008 году они выступили в Москве.