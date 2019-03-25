Про Sex Pistols снимут полнометражный фильм

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на кинокомпанию Starlight Films, которая планирует выпустить фильм в 2020 году.

По словам режиссера-постановщика Аши Планкетт, которая работает над подготовкой к съемкам картины в течение 18 месяцев, кинопроизводители "находятся под впечатлением кассовых сборов "Богемской рапсодии", достигших почти $800 млн. "Это свидетельствует о том, что у публики большой интерес к таким фильмам", - отмечает Планкетт.



Джон Лайдон

Сейчас поклонники Элтона Джона в ожидании выхода на большой экран "Рокетмена", биографического музыкального фильма режиссера Декстера Флетчера по сценарию Ли Холла, съемки которого завершились 31 октября прошлого года. Главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон.

Представители Starlight Films приступают к отбору актеров для съемок, и у них, по данным Daily Mail, уже есть список претендентов на исполнение ролей Малкольма Макларена и Вивьен Вествуд. В 1970-х годах они управляли магазином на лондонской улице Кингз-роуд под названием SEX, который оказал значительное влияние на панк-моду в Великобритании. Макларен стал позднее менеджером Sex Pistols, в которую в разное время входили Джонни Роттен (Джон Лайдон), Стив Джонс, Пол Кук, Глен Мэттлок и Сид Вишес.

Starlight Films полагает, что творчество коллектива, который работал вместе около двух с половиной лет (1975 - 1978) и записали лишь один студийный альбом Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, который изменил путь развития популярной музыки, станет великолепным зрелищем для зрителей. Телеканалы и радиостанции отказывались транслировать призывавших к анархии Sex Pistols. Концерты группы, часто заканчивавшиеся потасовками, неоднократно запрещались, а тиражи пластинок арестовывались. Несмотря на скандалы, связанные с выпуском их студийного альбома, он стал сначала золотым, а затем и платиновым в США и Великобритании, а также золотым в Нидерландах.

Кинокритик Daily Mail Брайан Винер допускает, что "биографический фильм Sex Pistols по определению не будет иметь такой же широкой коммерческой привлекательности, как "Богемская рапсодия", а также новой ленты известного режиссера Дэнни Бойла Yesterday, вдохновленной музыкой The Beatles.

"Но многое зависит от того, как он будет сделан, - говорит Винер. - Любили ли вы группу или ненавидели, или были равнодушны, безразличны, как и я, ее творчество, несомненно, была своеобразной вехой в истории". "Если фильм действительно отразит с юмором, легкими мазками социальную и культурную значимость панк-движения, то он может затронуть мощный рынок, где питают ностальгию по тем временам, - констатирует критик. - Мы видим, что новые ленты о музыкальных коллективах и звездах повествуют о 1970-1980-х годах, когда формировались личности нынешних создателей фильмов и миллионов любителей кино".