Вокалист Sex Pistols собрался на «Евровидение-2018»

Музыкант может поехать на конкурс от Ирландии, сообщает Газета.ru со ссылкой на NME.
По имеющейся информации, Лайдон объединился с автором песен Найлом Муни, чтобы выдвинуть на отборочный тур композицию в стиле «кантри-панк» под названием Please To Meet You.
Менеджер артиста Джон Рэмбо Стивенс подтвердил, что Лайдон примет участие в конкурсе, если песню примут.
Со своей стороны, Муни заявил, что организаторы отбора попросили найти исполнителей, привыкших к выступлениям перед большой аудиторией, и запоминающуюся песню, а также нечто неожиданное, чего никогда не делали на «Евровидении».
Кроме того, он отметил, что Лайдон — сын ирландцев из Лондона.
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