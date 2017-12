Вокалист Sex Pistols собрался на «Евровидение-2018»

Музыкант может поехать на конкурс от Ирландии, сообщает Газета.ru со ссылкой на NME.

По имеющейся информации, Лайдон объединился с автором песен Найлом Муни, чтобы выдвинуть на отборочный тур композицию в стиле «кантри-панк» под названием Please To Meet You.



Джон Лайдон

Менеджер артиста Джон Рэмбо Стивенс подтвердил, что Лайдон примет участие в конкурсе, если песню примут.

Со своей стороны, Муни заявил, что организаторы отбора попросили найти исполнителей, привыкших к выступлениям перед большой аудиторией, и запоминающуюся песню, а также нечто неожиданное, чего никогда не делали на «Евровидении».

Кроме того, он отметил, что Лайдон — сын ирландцев из Лондона.