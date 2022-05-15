Украина выиграла «Евровидение 2022»

В Гранд-финал вышло 25 стран-участниц: по 10 из двух полуфиналов, и «Большая пятерка» стран-основателей конкурса.

В процессе выступлений обнаружилось сразу два нарушения правил конкурса о неполитизации конкурса. Всеобщий фаворит, украинская группа Kalush Orchestra после исполнения песни Stefania все-таки выступила с политическим призывом: «Спасите Мариуполь, «Азовсталь»! Сделайте это!». Позднее исландский квартет Systur вышел на сцену с наклейками украинского флага на гитарах. Ожидание решения о дисквалификации окончилось решением организаторов не дисквалифицировать обоих участников с политическими заявлениями.



Kalush Orchestra

«Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», - сообщили организаторы конкурса.

Среди профессионального жюри 12 баллов Украине дали только Польша, Молдавия, Латвия, Румыния, Литва. После голосования жюри Украина была только на 4 месте.

Но все изменило зрительское голосование. Невероятные 439 баллов дали украинским артистам зрители. Для сравнения, Швеции зрители дали всего 180 баллов.





Таким образом, украинская группа Kalush Orchestra победила на этом конкурсе «Евровидение» с 631 баллами.

На втором месте - фаворит профи английский певец Sam Ryder с 466 баллами, на третьем - испанская певица Chanel.



Sam Ryder

После выступления всех участников на сцену вышла итальянская группа Måneskin с новой песней Supermodel, поскольку именно она победила на прошлогоднем конкурсе «Евровидении».

Участников и зрителей конкурса приветствовала из космоса астронавт, сетом из своих хитов выступил певец Мика. В финале шоу победитель конкурса украинская группа Kalush Orchestra снова спела победную песню Stefania.