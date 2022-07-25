«Евровидение-2023» пройдет все-таки в Великобритании

Как сообщается на официальном сайте «Евровидения», BBC возьмет на себя обязанности организатора. Конкурс заявок на участие городов-организаторов стартует уже в конце июля.

Украина автоматически выйдет в Гранд-финал вместе с «Большой пятеркой» (в которую входит Великобритания, Испания, Германия, Франция и Италия). Представители UA:PBC будет работать с BBC над развитием украинских элементов шоу. Логотип, отражающий уникальные обстоятельства проведения конкурса, будет раскрыт позже.



Kalush Orchestra на Евровидении 2022







В пресс-релизе EBU, опубликованном ранее, было объявлено, что это решение было принято после рассмотрения вопроса о проведении конкурса в Украине и вывода о том, что по соображениям безопасности это невозможно. В результате этих обсуждений BBC была приглашена EBU в качестве принимающей вещательной компании на 67-м конкурсе песни «Евровидение», так как участник из Великобритании занял второе место по результатам голосования.

- Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни «Евровидение» в Великобритании в 2023 году, — сказал исполнительный супервайзер Мартин Остердаль. - BBC уже четыре раза брала на себя обязанности принимающей стороны для других стран-победителей. Продолжая эту традицию солидарности, мы знаем, что конкурс следующего года продемонстрирует творческий потенциал и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, а победитель этого года, Украина, будет отмечен и представлен на протяжении всего мероприятия.

- Конкурс песни «Евровидение-2023» будет не в Украине, а в поддержку Украины, - добавил глава правления UA:PBC Николай Чернотицкий. - Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность с нами. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, прославления разнообразия и таланта. BBC проводила конкурс песни «Евровидение» чаще, чем любой другой вещатель: на данный момент восемь раз. Четырежды это происходило в Лондоне, по одному разу в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогейте и Бирмингеме.