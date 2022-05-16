Азербайджан и Румыния оспорили оценки на «Евровидении»

Сразу две страны заявили о некорректности оглашенных на конкурсе «Евровидение 2022» оценок телезрителей и жюри от Азербайджана и Румынии.

Организаторы международного конкурса "Евровидение" изменили оценки, выставленные членами жюри от Румынии, отдав высший балл (12) Украине вместо Молдавии. Об этом заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы начислили другой набор баллов участникам в финале от имени жюри нашей страны", - приводит ее слова телеканал TVR-1. "Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальную оценку представителям Молдавии», - подчеркнула Марчук.

При этом указывается, что перед объявлением результатов голосования жюри шести стран были отстранены от конкурса Европейским вещательным союзом на основании "неправильной схемы голосования". Однако Румыния, как пишет телеканал, явно не фигурировала в списке шести стран и члены жюри не получили официального уведомления о подозрениях в нарушении в отношении голосования во втором полуфинале.

Вместе с тем подчеркивается, что во время оглашения итогов подсчета голосов румынского жюри ведущая Эда Маркус не появилась на экране. Вместо нее результаты голосования национального жюри Румынии объявлял представитель "Евровидения" в Турине. В этом контексте, TVR-1 попросил организаторов конкурса официально предоставить конкретные причины, по которым они изменили оценку румынского жюри. Кроме того, уточняется, что в зависимости от ответа, который будет направлен TVR-1, телеканал оставляет за собой право принять меры для исправления создавшейся ситуации.

Отметим, что молдавская группа Zdob Si Zdub спела на конкурсе песню о поезде Кишинев-Бухарест, что воспринималось в Румынии как песня о дружбе Молдавии и Румынии.



Победитель конкурса «Евровидение 2022» Kalush Orchestra (Украина)





Также Азербайджан потребовал официальных разъяснений от организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2022" в связи с подменой результатов голосования азербайджанского жюри. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Общественной телерадиовещательной компанией (ОТВ) страны.

«Заявляем, что мы направили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этом списку, 12 баллов было отдано Украине. В ответ организаторы, не приводя никаких причин, настойчиво выражали пожелание, чтобы в конце финального шоу представители Общественной телерадиовещательной компании объявили другие результаты. Мы категорически отвергли это пожелание <…> Мы ждем официального ответа (от организаторов) по данному вопросу», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что, несмотря на готовность представителя Общественной телерадиовещательной компании объявить в прямом эфире результаты голосования азербайджанского жюри, организаторы не связались с Баку и зачитали свои результаты от имени азербайджанской стороны, объяснив это возникшими техническими причинами. При этом в ОТВ утверждают, что никаких технических причин для объявления представителем Азербайджана результатов в прямом эфире не было. "Еще раз подчеркиваем, что мы не давали организаторам никаких прав для объявления результатов голосования от имени Общественного телевидения" , - подчеркивается в заявлении. В ОТВ заявили, что в зависимости от ответа организаторов песенного конкурса азербайджанская сторона "спланирует свои очередные шаги".

Согласно результатам, которые были объявлены организаторами "Евровидения" в прямом эфире, Азербайджан отдал максимальные 12 баллов Великобритании, а Украине - 6 баллов.

Европейский вещательный союз ранее объявил, что шесть стран были отстранены от жюри во время голосования. Среди них - Азербайджан, Грузия, Черногория, Польша, Румыния и Сан-Марино. Победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в Турине одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации.