«Евровидение 2023» забрали у Украины

Стало общеизвестной традицией, что победитель конкурса песни «Евровидение» принимает конкурс в следующем году, при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон, включая зрителей.



Kalush Orchestra

«Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года, EBU нашел время, чтобы провести полную оценку и технико-экономическое обоснование как с украинской стороной, так и со сторонними специалистами, в том числе по вопросам безопасности. Конкурс песни «Евровидение» — одно из самых сложных телевизионных шоу в мире, над которым работают тысячи людей и которые посещают его, а на подготовку требуется 12 месяцев. После объективного анализа референтная группа, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни «Евровидение» в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть выполнены на Украине. EBU хотел бы поблагодарить украинскую сторону за искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель, прошедших после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине, и поделиться своей грустью и разочарованием в связи с тем, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине».





В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с британским вещателем BBC, поскольку второе место в этом году занял британский участник Sam Ryder, о возможном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Великобритании.

«Мы твердо намерены, чтобы победа Украины отразилась на мероприятиях следующего года. Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами конкурса в 2023 году».

Ранее на Украине заявляли, что твердо намерены провести конкурс в своей стране, не уточняя, в каком именно городе.