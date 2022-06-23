Евровидение-2023 пройдет точно не на Украине. Решение принято

Приведем полный текст заявления Европейского вещательного союза о принятом решении.

«EBU полностью понимает разочарование, вызванное объявлением о том, что конкурс песни Евровидение 2023 (ESC) не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность и безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать немедленно в принимающей стране.

Обычно для работы на конкурсе песни «Евровидение» аккредитовано не менее 10 000 человек, включая съемочную группу, сотрудников и журналистов. Ожидается, что на мероприятие приедут еще 30 000 фанатов со всего мира. Их благополучие – наша главная забота.

Поэтому крайне важно, чтобы решения, принимаемые в отношении такого сложного телевизионного события в прямом эфире, принимались профессионалами в области вещания и не становились политизированными. В Правилах конкурса песни «Евровидение», с которыми согласны все участвующие вещатели, четко указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война.

В ответ на вопросник EBU по безопасности был определен ряд рисков, которые могут повлиять на непосредственное планирование такого крупного мероприятия, включая «серьезный» риск воздушных налетов/атак с самолетов или атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам. подчеркивается предоставленной нам украинской оценкой.





Кроме того, EBU обратился за консультацией к стороннему эксперту по безопасности, в котором четко указывалось, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, были недостаточными для международного публичного мероприятия, а оценка риска события с массовыми жертвами из-за продолжающегося конфликта "высокая".

Помимо соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине заставляет делегации и участников неохотно приезжать в страну. Мы также отметили комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине «может длиться годы».

Что касается возможности проведения Конкурса в приграничном районе недалеко от соседней страны, то технические характеристики предлагаемых мест проведения и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не соответствуют требованиям Евровидения.

Делая выводы, EBU также принял к сведению, что, исходя из имеющейся у нас информации, в течение 2023 года Украину не посещают крупные международные концертные туры.

Все это способствует общей оценке EBU о том, что с точки зрения безопасности и гарантий эксплуатации необходимые требования к хостингу, изложенные в Правилах конкурса «Евровидение», не соблюдены.

Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения Евровидения в следующем году. Мы рады дальнейшему сотрудничеству с нашим украинским членом UA:PBC по всем этим вопросам».