Евровидение-2023 пройдет точно не на Украине. Решение принято

Второй полуфинал прошел менее пышно, чем открытие конкурса. Тем не менее, выступления 18 участников состоялись без сбоев. Обратил на себя номер финской знаменитой рок-группы The Rasmus с песней Jezebel, яркий номер с «умыванием рук» показала сербская певица Konstrakta. Неожиданный стим-панк продемонстрировала грузинская группа Circus Mircus с треком Lock Me In. Яркий дэнс показала румынская группа WRS, пронзительные баллады спели поляка Ochman, шведка Cornelia Jakobs и израильтянин Michael