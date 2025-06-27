Bearwolf станцевала в пустыне «Ястребы»

Сингл «Ястребы» при поддержке Яндекс Музыки станет оригинальным саундтреком для одного из самых ожидаемых сериалов Кинопоиска — масштабного фэнтези «Этерна». В день релиза песни состоялась премьера клипа, стилистика которого была разработана специалистами студии спецэффектов Black Point.

«Ястребы» — танцевальный сингл с маршевым ритмом, электронными текстурами и этническими вокальными элементами. Релиз стал еще одним важным этапом в карьере Bearwolf: в октябре прошлого года певица стала главной героиней проекта «Искра», в декабре — удостоилась звания «Фрешмен года» на индустриальном событии YAM Session 2024, а теперь при поддержке Яндекс Музыки записала свой первый оригинальный саундтрек для сериала «Этерна». Текст песни отсылает к центральным темам сериала — власти, долгу и внутренней силе.

«Можно сказать, я создаю мир фэнтези вокруг себя. В своем творчестве я часто обращаюсь к мифическим символам — в моих треках есть образы Валькирии, двуглавых орлов и воинов. Я люблю мистику и таинственность, поэтому я с радостью откликнулась на возможность поработать над песней для фэнтези-сериала “Этерна”. Было интересно пофантазировать об идеальной музыке для героев проекта с близкой мне атмосферой, и я очень довольна результатом этой работы», — поделилась Bearwolf.



Bearwolf

В клипе Bearwolf предстает в образе бесстрашной воительницы, а местом действия становится Гальтара — разрушенный пустынный город из мира «Этерны». Бескрайние просторы пустыни были воссозданы специалистами «55.8: виртуальная студия Горького» в павильоне XOVP с использованием высококачественных экранов, благодаря которым пространство стало неотличимым от реальности. Живые декорации, включая песок под ногами артистки, закрепили эффект присутствия.

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«Клип снимался по технологии Virtual Production: большой светодиодный экран в павильоне, на котором отображается 3D фон — пустыня с древними сооружениями. Локации мы “позаимствовали” из “Этерны”. Это позволило сохранить преемственность в визуальном ряде сериала и клипа, а также создать убедительный реалистичный мир, в котором Bearwolf проживает свою историю», — рассказал Дмитрий Токояков, продюсер визуальных эффектов Плюс Студии.

Релиз трека и клипа «Ястребы» продолжает сотрудничество Яндекс Музыки и артистов в создании оригинальных саундтреков к ожидаемым премьерам Кинопоиска. Так сервис открывает исполнителям возможность по-новому раскрыть свое творчество в масштабном культурном контексте и выйти на новую аудиторию слушателей. В декабре 2024 года при поддержке стриминга Mary Gu записала саундтрек для авантюрной комедии «Красная поляна», а в мае в треклист блокбастера «Майор Гром: Игра» вошли оригинальные треки Сергея Шнурова, Slava Marlow, Sqwoz Bab, Антохи MC, Gone.Fludd, The Hatters, группы «Сироткин», а также TMNV и AUM RAA — артистов проекта «Искра».

Виртуальная премьера песни «Ястребы» в исполнении Bearwolf состоится 30 июня в игровом пространстве «Мир Кинопоиска» на платформе Roblox в рамках онлайн-мероприятия при участии актеров сериала «Этерна».

Bearwolf — популярная певица, запустившая музыкальную карьеру в 2023 году синглом «Мы падали». C тех пор артистка выпустила более десяти сольных треков, в том числе — свой прорывной хит «Godzilla». Весной 2024 года он принес артистке взлет в Моей волне, в октябре певица стала главной героиней проекта «Искра» Яндекс Музыки, а в декабре команда стримингового сервиса присвоила ей звание «Фрешмена года» на ежегодном индустриальном событии YAM Session 2024.

«Этерна» — масштабная фэнтезийная сага, в основу которой лег цикл романов «Отблески Этерны» Веры Камши о потомках Богов и людей в эпоху конца света. Герои борются за власть в вымышленном королевстве планеты Кэртиана, похожей на Европу эпохи Возрождения. Первые две серии сериала выйдут на Кинопоиске уже 5 июля, далее новые эпизоды будут выходить раз в неделю.