Фронтмен Coldplay совершил «большую ошибку» на концерте: «Мне очень жаль!»

«Я облажался, облажался. Мне так жаль, мне так жаль, — сказал он зрителям в видео, опубликованном в TikTok. - Я забыл нужную строчку. Обычно я останавливаю эту песню в шутку, но я действительно совершил большую ошибку, так что, пожалуйста, простите меня... Мне так жаль. Это был настоящий эпик-фейл. Чёрт. Вот это да».



Coldplay

Пообщавшись с коллегами по группе, Мартин снова взял микрофон, чтобы извиниться перед публикой.

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«Слушайте, мне очень жаль, я забыл слова. Я забыл, что сказать. Такое иногда случается в моём возрасте, — пошутил он. - Мне почти 80... но давайте сделаем вид, что этого не было. Пожалуйста, не выкладывайте это на YouTube».

Конечно, оплошность рокера всё же разлетелась по соцсетям. К счастью, фанаты были столь же снисходительны, как и публика в тот вечер.

«Этот концерт был волшебным, и они такие талантливые. Ошибки случаются. Они тоже люди», — прокомментировал пользователь TikTok.