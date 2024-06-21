Coldplay выпустил «FeelsLikeImFallingInLove» из будущего альбома

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Группа Coldplay выпустила первый сингл «FeelsLikeImFallingInLove» из своего будущего альбома «Moon Music» (слушать песню).

Спродюсированная шведским продюсером Максом Мартином, новая песня вышла ровно в полночь и стала первым синглом из будущего десятого студийного альбома британской группы «Moon Music».

Швед создает кристально чистый звук, в котором исповедует свое сердце англичанин Мартин.

«О, такое ощущение, будто я влюбляюсь/ Может быть, впервые, Детка, ты взрываешь мне мозг/ Такое чувство, будто я влюбляюсь/ Ты меня бросаешь».

Coldplay
Coldplay

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Coldplay представили песню вживую на этой неделе на арене Пушкаш в Будапеште и получат возможность исполнить ее перед морем меломанов (и еще миллионами зрителей, смотрящими на своих экранах), когда они в рекордный пятый раз выступят хэдлайнерами фестиваля в Гластонбери.

«Moon Music» выйдет 4 октября 2024 года. Это продолжение последнего релиза Coldplay, спродюсированного Максом Мартином альбома 2021 года «Music Of The Spheres», который занял первое место в Великобритании и Австралии и четвёртое место в чартах Великобритании и Австралии. Сингл «My Universe» с BTS занял первое место в чарте Billboard Hot 100, один из двух их лидеров («Viva La Vida» продержался на саммите одну неделю в 2008 году). Четыре их альбома возглавили чарт Billboard 200.

В Великобритании история Coldplay в чартах является не чем иным, как рекордом: каждый из их девяти альбомов занял первое место в официальном чарте альбомов Великобритании, начиная с дебютного «Parachutes» 2000 года.

Coldplay в настоящее время гастролирует в поддержку Spheres.

Крис Мартин обещал новый альбом, по крайней мере, 18 месяцев. Еще в январе 2023 года он сообщил Toronto City News, что группа близка к завершению того, что, как он тогда обещал, станет вторым альбомом из серии Music of the Spheres. Он заметил, что «это не выйдет еще какое-то время», хотя и обещал, что группа «возможно» начнет выпускать некоторые новые песни вживую в этом году.

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