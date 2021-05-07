Coldplay подумал о космосе

Фронтмен Крис Мартин заявил, что он считает, что для людей «безопаснее» исследовать жизнь на разных планетах, потому что они слишком напуганы, чтобы смотреть на жизнь на Земле с той же линзы. «На самом деле это одна большая аллегория», - добавляет Мартин. «Песня о попытке найти в каждом из нас космонавта, человека, который может творить удивительные вещи».

"Higher Power" - это первый сингл еще не названного девятого альбома Coldplay, который группа анонсировала с помощью всемирной вирусной кампании под видом AlienRadio.



Coldplay