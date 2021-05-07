Coldplay подумал о космосе

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Британская рок-группа Coldplay представила французскому астронавту ЕКА Томасу Песке первое исполнение песни "Higher Power", изобилующей танцующими голограммами инопланетян, перед тем, как песня вышла на стриминговые платформы.

Фронтмен Крис Мартин заявил, что он считает, что для людей «безопаснее» исследовать жизнь на разных планетах, потому что они слишком напуганы, чтобы смотреть на жизнь на Земле с той же линзы. «На самом деле это одна большая аллегория», - добавляет Мартин. «Песня о попытке найти в каждом из нас космонавта, человека, который может творить удивительные вещи».

"Higher Power" - это первый сингл еще не названного девятого альбома Coldplay, который группа анонсировала с помощью всемирной вирусной кампании под видом AlienRadio.

Coldplay
Coldplay

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