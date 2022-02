Режиссер Дейв Майерс снял городские пейзажи как причудливые геометрические линии, переливающиеся как в калейдоскопе. На крупные планы поместил двух расстающихся возлюбленных - Селену Гомес и Криса Мартина. Вокруг них Нью-Йорк летает, разрушается, падает и встает. Но они все равно встретятся и поцелуются....

Песня «Letting Somebody Go» вошла в последний альбом Coldplay «Music of the Spheres», релиз которого состоялся в октябре 2021 года.



Coldplay и Селена Гомес