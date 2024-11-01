Селена Гомес выпустила две песни из фильма «Эмилия Перес»

Композиции стали частью саундтрека к мюзиклу «Эмилия Перес» французского режиссёра Жака Одиара, в котором певица сыграла одну из главных ролей.

«Эмилия Перес» — художественный фильм французского режиссёра Жака Одиара, премьера которого состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Карла София Гаскон, Селена Гомес, Зои Салдана, Эдгар Рамирес. «Эмилия Перес» получила приз жюри, сыгравшие в ней актрисы — приз за лучшую женскую роль.

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Selena Gomez

По сюжету, главная героиня фильма решает помочь лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться от властей.