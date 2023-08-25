Selena Gomez в «Single Soon» радуется будущему расставанию

Продюсеры песни - Бенни Бланко и Cashmere Cat, режиссер клипа Филип Андельман.

«Я хотела выпустить забавную песенку, которую написала некоторое время назад, и она идеально подойдет для конца лета», - написала артистка в соцсетях.

В «Single Soon» Селена весело поет о том, как собирается сообщить своему бойфренду, что уходит от него, и радуется будущему статусу одинокой девушки, которая может делать всё, что ей вздумается. В ролике она оставляет записку, наряжается и отправляется на девичник с подругами: ужинает в ресторане, катается и лимузине, поет в караоке и даже купается в бассейне прямо в платье.



Selena Gomez

В треке можно услышать голос младшей сестры певицы – 10-летней Грейси, которая оставляет ей аудиосообщение:

«Привет, я люблю тебя, Сисси. Никогда не беспокойся о парнях. Вообще».

Гомес пока не анонсировала дату выхода нового альбома, который предположительно будет называться «SG3». Ее последняя на данный момент студийная пластинка «Rare» вышла в 2020 году, а в 2021-м она выпустила первый испаноязычный мини-альбом «Revelación».