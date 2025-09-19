Cardi B выпустила альбом «Am I the Drama?», первый за 7 лет

Вместе с «Am I the Drama?» Карди Би показала клип на песню «Safe», записанную с Кейлани. Это уже вторая совместная работа артисток, в 2018 году у них вышел сингл «Ring». В песне «Safe» Би говорит, как для нее важно чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной. Клип получился драматичным: фанаты посчитали, что рэперша рассказала в нем личную историю.

Всего в альбом «Am I the Drama?» вошли 23 песни. Карди пригласила на работу звездный состав коллег, в проекте участвуют Саммер Уокер («Dead», «Shower Tears»), Селена Гомес («Pick It Up»), Келани («Safe»), Лиззо («What's Goin On»), Кэш Кобейн («Better Than You»), Лурдиз («On My Back»), Джанет Джексон («Principal»), Тила («Nice Guy») и Меган Ти Сталлион («WAP»).

Также в «Am I the Drama?» попал июньский сингл «Outside», вошедший в топ-10 Billboard Hot 100. Но не обошлось и без двух не самых новых хитов: «WAP» и «Up», выпущенных в 2020 и 2021 году соответственно. У одной только «WAP» уже 1,4 млрд прослушиваний на Spotify. Карди Би объяснила, что «песням нужен дом», и что она не единственный артист, прибегающий к подобным ходам.

Семь лет между «Вторжением» и «Драмой» стали для Карди Би долгим и долгим путешествием, но она гордится тем ростом, который увидела в себе за этот период.

«С тех пор я многое пережила. И плюсы, и минусы славы, и ненависть, и зависть, и драмы, и баланс между карьерой и личной жизнью, и взросление, и становление зрелой личности, — рассказала она. - Я научилась контролировать свои эмоции, понимать, как устроена жизнь, и как лучше играть в шахматы».

Карди также беременна четвёртым ребёнком. Это её первый ребёнок от бойфренда и звезды НФЛ Стефона Диггса.



Cardi B

«У нас с моим парнем, Стефоном Диггсом, будет ребёнок, — сказала Карди Гейл Кинг в программе CBS Mornings. - Я взволнована. Я счастлива. Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Я чувствую себя очень сильной. Я чувствую себя очень могущественной, выполняя всю эту работу. Но я делаю всю эту работу, одновременно вынашивая ребёнка, и мы с моим мужчиной очень поддерживаем друг друга».

После рождения ребенка в 2026 году она отправится в турне Little Miss Drama Tour, которое станет первым сольным выступлением Карди на большой сцене.

Отметим, что в песне Cardi B & Janet Jackson «Principal» нет нового вокала от Janet Jackson. В песне использован сэмпл хита Джанет 1986 года «The Pleasure Principle» из ее альбома «Control».