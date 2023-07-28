Offset и Карди Би экранизировали свои ссоры

Как следует из названия, песня посвящена ревности и частично основана на реальных событиях из жизни супругов, когда в 2020 году они чуть не развелись из-за измен рэпера.

Клип начинается со сцены ссоры и сообщений СМИ о тех самых изменах. Offset уходит из дома и едет к друзьям, сетуя на то, что его жена слишком ревнива, а Карди Би запирает дверь и звонит подружке (ее играет Тараджи П. Хенсон), чтобы пожаловаться на мужа. Во второй части видео супруг возвращается, чтобы помириться, и тут уже слово берет рэперша, чтобы предъявить ему свои претензии, впрочем, всё заканчивается примирением сторон.



Cardi B

«Jealousy» - второй дуэт Offset и Карди Би за время их союза: в 2019-м они выпустили сингл «Clout», который стал мультиплатиновым.

Это третий релиз Offset в 2023 году после «2 Live» с Hit-Boy и «TBS» с R-Mean и Скоттом Сторчем. Все эти композиции войдут в его новый альбом, дата которого пока не названа.