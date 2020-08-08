Змеи узнали себя в Cardi B и Megan Thee Stallion

Режиссер Colin Tilley поместил обеих рэп-исполнительниц в роскошные апартаменты, и окружил огромным количеством змей, намекающим на некоторое сходство обладательниц огромных ягодиц со змеями. В клипе также снялись Кайли Дженнер, Нормани, Розалия, Руби Роуз, Sukihana, Mulatto в роли самих себя.

Cardi B предупредила фанатов, что варианты текстов песни в сингле и клипе различаются. По словам исполнительницы, на более мягкий текст пришлось пойти по требованию видеохостинга YouTube.

«Лол, я никогда в жизни не касалась змей! Самое страшное дерьмо!», - призналась Мэган.