Змеи узнали себя в Cardi B и Megan Thee Stallion

Радио + Youtube чарт TopHit 17 - 23 июля 2020

Клава Кока & Niletto - Краш② Элджей & Morgenshtern - Cadillac③ Twocolors - Lovefool④ Jonas Brothers feat. Karol G - X⑤ Cream Soda & Хлеб - Плачу на техно⑥ Intelligency - Август⑦ Filatov & Karas & Deepest Blue - Give It Away⑧ Artik & Asti - Девочка танцуй⑨ Robin Schulz feat. Alida - In Your Eyes⑩ Dotan - Numb

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 19 - 25 июля 2020

DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar② Juice WRLD x Marshmello - Come & Go③ Jack Harlow Featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin④ The Weeknd - Blinding Lights⑤ Juice WRLD - Wishing Well⑥ Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage⑦ Juice WRLD - Conversations⑧ SAINt JHN - Roses⑨ Juice WRLD X Halsey - Life's A Mess⑩ Juice WRLD & Marshmello Featuring Polo G & The Kid LAROI - Hate The Other Side

© Billboard.com