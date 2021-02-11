Раскрыт персонаж Карди Би в фильме «Форсаж 9»

В трейлере фильма подтверждается, что таинственный персонаж Карди - это Лейса, «женщина, имеющая связь с прошлым Дома», героя Вина Дизеля.

«Форсаж 9» появится в кинотеатрах в мае 2020 года после нескольких задержек с выходом. Режиссером станет Джастин Лин, который руководил несколькими предыдущими частями франшизы.



Cardi B

В синопсисе к фильму говорится: «Дом Торетто ведет тихую жизнь вне сети с Летти и его сыном, маленьким Брайаном, но они знают, что опасность всегда таится за их мирным горизонтом. На этот раз эта угроза заставит Дома противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит больше всего. Его команда объединяется, чтобы остановить разрушительный заговор, возглавляемый самым опытным убийцей и высокопроизводительным водителем, с которым они когда-либо сталкивались: человеком, который также является брошенным братом Дома, Якобом».