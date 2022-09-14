Карди Би сделала своей бывшей школе внушительный подарок

29-летняя певица без предупреждения приехала в школу, где когда-то училась, осмотрела ее и от вспыхнувших эмоций и воспоминаний пожертвовала ей 100 тысяч долларов.



Cardi B в школе

В этой школе, которая расположена в районе Моррис Хайтс в Бронксе, девочка с именем Белкалис Марленис Альманзар училась с 6 по 8 классы. Карди Би пообщалась с о школьниками, узнала у них про любимые предметы и преподавателей, дала детям несколько полезных советов и ответила на вопросы детей.







По словам исполнительницы, ей хотелось бы, чтобы подаренные ею деньги пошли на развитие школьных внеклассных программ, включая репетиторство, а также уроки танцев и музыки.

Ученики громко зааплодировали, когда Карди объявила о пожертвовании, а учителя и администраторы чуть не расплакались.

Визит Карди является частью ее тура, который она проводит с базирующейся в Квинсе некоммерческой организацией Community Capacity Development.