Карди Би и Megan Thee Stallion показали новый дуэт «Bongos»

В клипе как таковом нет сюжета, он состоит из безудержных танцев, тверка и акробатических упражнений девушек крупного телосложения в ярких мини во главе с главными героинями у бассейна и на морском берегу на фоне мускулистых неподвижных мужчин. Затем мужчина появляется в финале клипа – его поят водой или чем-то покрепче из бутылки.

«Bongos» - вторая совместная работа двух рэперш, первый сингл и клип «WAP» вышел в 2020 году, стал суперхитом и удостоился множества музыкальных наград.



Cardi B и Megan Thee Stallion

«Это абсолютно другая песня, и видео совершенно на другую тему, - рассказала Карди, анонсируя сингл. - Мы так усердно работали над музыкальным клипом. Вот увидите… в это вложено столько мыслей».