Шакира выпустила первый за 7 лет альбом и поохотилась на кентавров с Карди Би

В 12-й студийный альбом колумбийской певицы вошли 17 треков, включая коллаборации с Рау Алехандро, Karol G, Ozuna и другими артистами, а также ремикс Тиесто на ее вирусный хит «Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. До этого релиза Шакира не выпускала альбомов семь лет.

«Las Mujeres Ya No Lloran» – еще и первая работа Шакиры после расставания с футболистом Жераром Пике в 2022-м. Главный хит «BZRP Music Sessions #53» также посвящен разрыву их отношений.



Shakira

«Я стараюсь извлечь максимальную пользу из этих травматических переживаний и в некотором смысле сублимировать, знаете ли, множество желаний и детализировать свои собственные разочарования, свой гнев, свои чувства растворения и трансформировать их во что-то продуктивное, в творчество, в устойчивость и силу, - говорит она. - Я исцеляюсь с помощью этой музыки и до сих пор исцеляюсь. Это процесс, но музыка определенно сыграла очень важную роль. Я говорю, что когда я пишу музыку, это как поход к психотерапевту, только дешевле».

В тот же день состоялась и премьера клипа на песню «Puntería», которую Шакира записала вместе с Карди Би. В клипе обыгрывается тема амазонок и кентавров, одного из которых сыграл актер Люсьен Лависконт («Эмили в Париже»). С ним у Шакары завязывается роман. Режиссером ролика выступила Ханна Люкс Дэвис, автор многих клипов Арианы Гранде.

Помимо Карди Би, на «Las Mujeres Ya No Lloran» можно услышать мексиканские группы Grupo Frontera и Fuerza Regida, пуэрториканских певцов Rauw Alejandro и Ozuna, колумбийских музыкантов Мануэля Туризо и Кароль Джи. А в песне «Acrostico» звучат голоса Милана и Саши, сыновей Шакиры. Семь треков – включая тот же «Acrostico» или дуэт с Кароль Джи «TQG» – уже выходили в 2022-2023 годах, поэтому альбом отчасти воспринимается как сборник лучших работ певицы.