Шакира спела все, что она думает про бывшего мужа Пике

Трек записан совместно с аргентинским хитмейкером Bizarrap, исполняется на испанском языке и фактически является диссом на ее бывшего мужа Жерара Пике. В тексте, который уже перевели и на английский, досталось не только ему, но и новой девушке футболиста - Кларе Чиа Марти. Ролик «BZRP Music Session #53» снятый в студии и выложенный на YouTube, уже набрал более 40 миллионов просмотров, а также стал основой для множества мемов.

Шакира рассталась с Жераром Пике после 12 лет совместной жизни в июне 2022 года после того, как певица узнала о его многочисленных изменах. Вместе с сыновьями Миланом и Сашей Шакира переехала из Барселоны в США. Пике уже съехался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в его продюсерской компании.



Shakira