Grammy 2025: Кендрик Ламар, Бейонсе, Charli XCX и Сабрина Карпентер

Триумфатором вечера стал Кендрик Ламар с его альбомом «Not Like Us» (получивший пять наград, включая запись года и песню года), а также Бейонсе, наконец-то пополнившая свою коллекцию «Грэмми» наградой за лучший альбом года «Cowboy Carter», а также ставшая первой чернокожей женщиной, победившей в номинации «лучший кантри-альбом». Статуэтку ей вручала Тейлор Свифт, которая в этом году осталась без наград, но искренне радовалась за всех победителей.



Beyonce

Четыре приза получила американская фолк певица Сьерра Феррелл, по три (помимо Бейонсе) Charli XCX (за лучшую танцевальную запись «Von Dutch», танцевальный альбом «Brat») и St. Vincent, по две – Джон Батист, Сабрина Карпентер (за лучшую поп-запись «Espresso» и поп-альбом «Short n’Sweet»), венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, джазовая певица Самара Джой и блюзовая певица Си Си Вайнанс.

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Лучшей новой исполнительницей стала Чаппелл Рон, лучшим поп-дуэтом – «Die With a Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, лучшей рок-записью – «Now and Then» Beatles, рок-альбомом – «Hackney Diamonds» Rolling Stones. Специальной награды за вклад удостоена Алиша Киз, а Шакира получила «Грэмми» за лучший альбом в стиле латино прямо в свой день рождения.

На церемонии почтили память знаменитого продюсера Куинси Джонса. В музыкальном номере приняли участие Стиви Уандер, Рэй Чарльз, Боно, Жанель Моне, Синтия Эриво и другие.

Кроме того на церемонии выступили Леди Гага, Крис Мартин (с трибьютом Лиаму Пейну), Чарли XCX, Чаппелл Рон, Билли Айлиш, Сабрина Карпентер и даже Weeknd, который в прошлом году объявил бойкот «Грэмми».