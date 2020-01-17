Первая женщина-директор премии Grammy отстранена за нарушения

Как сообщает BBC News, сейчас Дуган находится в административном отпуске, до завершения расследования ее обязанности будет исполнять глава совета директоров Харви Мэйсон-младший. Телеканал не уточняет сути конфликта, упоминается только, что на действия Дуган пожаловалась высокопоставленная сотрудница академии.

В совете директоров академии заверяют, что организуемая ей церемония вручения премии "Грэмми" состоится по плану. Мероприятие намечено 26 января и пройдет в Стэйплс-центре, Лос-Анджелес.

Как отмечает издание Variety, причиной отстранения Дуган могло быть недовольство академии ее планами реформ.

Дуган в апреле 2019 года стала первой женщиной во главе Национальной академии искусства и науки звукозаписи. До этого она была генеральным директором некоммерческой организации RED, созданной при участии певца Боно для помощи Африке в борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом.

Предшественник Дуган Нил Портнов покинул пост со скандалом: недовольство вызвал его призыв к женщинам "трудиться", если они хотят, чтобы их заметили.