Леонид Агутин попал в лонг-лист Grammy

"Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - уточнила пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.

Для Агутина это первое выдвижение на "Грэмми". "Он рад", - добавила она.



Леонид Агутин

Отметим, что в лонг-лист попадают вообще все композиции, выдвинутые академиками премии.