Отстраненная глава рассказала о подтасовках на Grammy

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США может подтасовывать часть списков номинантов на Grammy. С таким обвинением выступила в эфирах телекомпаний CBS и ABC Дебора Дуган, временно отстраненная от исполнения обязанностей президента и генерального директора академии за 10 дней до 62-й по счету ежегодной церемонии вручения Grammy.



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Ей во время интервью задали вопрос, следует ли считать подтасованным список новых лауреатов Grammy, имена которых станут известны 26 января. "Я имею в виду, что система [отбора номинантов] должна быть более транспарентной и исключать случаи конфликта интересов", - ответила Дуган.

Во время интервью CBS Дуган утвердительно ответила на вопрос, действительно ли руководству академии негласно позволено дополнять или менять шорт-лист претендентов на премию. Она отказалась назвать конкретные имена, но заявила, что решение, например, по включению претендентов на Grammy в категории "Лучшая песня" в "пятерку" номинантов, "принимают главным образом белые мужчины".

21 января Дуган изложила свои претензии к академии в исковой жалобе, направленной на рассмотрение федеральной комиссии по вопросам равных прав и возможностей при трудоустройстве. Эта комиссия вправе штрафовать того или иного работодателя за дискриминацию при приеме на работу или же во время выполнения трудового контракта. В этой жалобе Дуган обвинила организатора Grammy в дискриминации по признаку пола и в нарушениях процедуры голосования за номинантов на Grammy.

Дуган также обвинила главного юрисконсульта академии Джоэля Каца в сексуальных домогательствах и поставила об этом в известность кадровый департамент организации в письме, отправленном по электронной почте 22 декабря 2019 года. Юрисконсульт отверг обвинения в свой адрес. Дуган утверждает, что ее отстранение стало прямым следствием ее "сигнала" кадрам.

Дуган в мае 2019 года стала первой в истории женщиной, избранной президентом Национальной академии искусства и техники грамзаписи США. К исполнению обязанностей она приступила 1 августа того же года.

Дуган, как уточнил ее адвокат Даглас Вигдор, восемь лет отработала в руководстве звукозаписывающей компании EMI, столько же во главе подразделения печати и рекламы компании Disney, а в 2001 году стала гендиром RED, основанной лидером U2 Боно для содействия борьбе с распространением СПИДа. При Дуган организация собрала на эти цели более $500 млн. По словам адвоката, его клиентка до прихода в академию никогда не предъявляла исковые жалобы и сама не подавала поводов для таких жалоб.

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США оспорила версию событий, изложенную Дуган. Организация 20 января сообщила, что еще в декабре прошлого года получила подробную жалобу своего сотрудника на "токсичную и непереносимую" атмосферу, созданную Дуган для своих подчиненных. Академия санкционировала проведение внутренних расследований сначала обвинений в адрес своего президента и гендиректора, а потом выдвинутых уже ею обвинений.

"Адвокат Дуган информировал исполнительный комитет о том, что она, готова отозвать свои обвинения и уйти в отставку с поста гендиректора, если ей выплатят миллионы долларов. После такой информации Дуган была отправлена в административный отпуск до завершения обоих расследований", - говорится в заявлении академии. По данным телекомпании CNN, Дуган требовала $22 млн.

62-я церемония вручения Grammy состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться телекомпанией CBS.

Рэп-исполнительница Lizzo (настоящее имя Мелисса Вивиан Джеферсон), певица Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) лидируют в этом году по числу номинаций на Grammy. Lizzo выдвинута на премию в восьми номинациях, в том числе в четырех основных, а Билли Айлиш и Lil Nas X - в шести номинациях. Коллектив Hermitage Piano Trio в составе выходцев из России скрипача Миши Кейлина, виолончелиста Сергея Антонова и пианиста Ильи Казанцева номинирован на премию в разделе камерной музыки.