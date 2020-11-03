Грэмми переименовала world music в глобальную из-за «колониализма»

Премия Грэмми пошла по пути премии Оскар, изменившей номинацию Лучший фильм на иностранном языке на Лучший международный художественный фильм, и призвала проявлять большую культурную чувствительность, - поэтому изменила термин мировой музыки на глобальную музыку. Это произошло всего за 22 дня до объявления 63-й ежегодной номинации на Грэмми.



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В заявлении Академии звукозаписи говорится:

«По мере того, как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящую категоризацию, которая направлена ​​на вовлечение и признание нынешнего объема музыки со всего мира. Летом мы провели обсуждения с артистами, этномузыковедами и лингвистами со всего мира, которые определили, что есть возможность обновить категорию лучших альбомов мировой музыки до более актуального, современного и инклюзивного термина ... Это изменение символизирует отход от коннотаций колониализма, фолка и «неамериканского», которые воплощал прежний термин, при этом адаптируясь к текущим тенденциям слушания и культурной эволюции среди различных сообществ, которые он может представлять».

Академия ввела категорию Best world music album в 1991 году. Первым победителем в феврале 1992 года стал Микки Харт с альбомом «S Planet Drum». Рай Кудер стал первым двукратным победителем в своей категории. Рави Шанкар и Ледисмит Блэк Мамбазо также дважды выиграли в этой категории. Анжелик Киджо на сегодняшний день является единственным трехкратным победителем в данной категории.

Вот как Академия звукозаписи определяет категорию в своем текущем онлайн-справочнике, в котором есть правила категорий для всех 84 категорий:

«Эта категория признает превосходство альбомов world music, включая записи международной не-западной классической музыки, международной неамериканской и небританской традиционной народной музыки, международной кросс-культурной музыки, основанной на ранее упомянутых жанрах, а также международные записи world beat, world jazz (с более высоким процентом мировой музыки, чем джазовая музыка), мировой поп и кросс-культурной музыки. Альбомы регги, латиноамериканской или европейской поп-музыки не попадают в эту категорию, и должны быть включены в другие категории в зависимости от обстоятельств».

Премия вручалась бразильским артистам пять раз - больше, чем любой другой национальности. Она была представлен артистам из США четыре раза; трижды - из Индии, Южной Африки и Бенина; дважды - из Мали и Франции; и один раз из Ирландии и Панамы. Российские этно-музыканты не получали ее ни разу.

После 45-й премии «Грэмми» (врученной в феврале 2003 года) награда была разделена на две отдельные категории: лучший альбом традиционной мировой музыки и лучший альбом современной мировой музыки. Для наград, представленных в феврале 2012 года, две категории были объединены в лучший альбом мировой музыки.