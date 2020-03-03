Дебора Дуган уволена из Академии звукозаписи «Грэмми»

Решение было принято после двух независимых расследований, связанных с Дуган: одно по ее обвинениям против Академии звукозаписи, а другое по обвинениям, выдвинутым против Дуган бывшим помощником.

Академия также ссылается на «необоснованную и разрушительную кампанию в средствах массовой информации, которую она начала в попытке, без всякого оправдания, сорвать шоу Грэмми» и ее «постоянные недостатки и неудачи в управлении» в качестве факторов принятия решений.

«Все это привело к тому, что избранные руководители Академии пришли к выводу, что в интересах Академии двигаться дальше», - говорится в заявлении некоммерческой организации, которая присуждает ежегодную премию Грэмми.



Deborah Dugan

Согласно заявлению, расследования проводились лицами, не имеющими каких-либо предварительных связей с Академией, и были проведены собеседования с 37 свидетелями.

Официальное увольнение Дуган - последний шаг во все более и более неприглядной битве между Академией звукозаписи и ее бывшим лидером, который присоединился к ней в августе прошлого года.

После того, как 16 января ее отправили в административный отпуск - всего за 10 дней до 62-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - на фоне обвинений в издевательствах на рабочем месте, Дуган 21 января подала жалобу на дискриминацию в Комиссию по равным возможностям в области занятости, назвав Академию «мальчиками», а Грэмми - «клубом» с «коррумпированными» процедурами голосования. Академия громко опровергла эти заявления, особенно те, которые касались голосования Грэмми.

В 44-страничной жалобе Дуган также обвинила главного адвоката организации Джоэла Каца в сексуальных домогательствах и раскрыла предыдущее обвинение в изнасиловании, поданное против ее предшественницы Нила Портнау. Кац и Портнов оба отрицают обвинения.

Хотя обе стороны первоначально пытались урегулировать свой спор незадолго до отстранения Дуган, Академия звукозаписи утверждает, что переговоры прервались после того, как Дуган попросила 22 миллиона долларов. Академия предложила многомиллионное предложение, сообщили в Billboard два источника, но Дуган отказалась.

В прошлом месяце Дуган попросила Академию освободить ее от арбитражного соглашения, которое она подписала при приеме на работу. Академия отклонила ее просьбу, хотя и хотела отказаться от положения о конфиденциальности, что позволило публично провести процесс.

Дуган и Академия вступили в посредничество, чтобы договориться об урегулировании 20 февраля.

«Хотя мы и участвовали в некоторых обсуждениях по урегулированию по просьбе г-жи Дуган после того, как она заявила, что хотела бы покинуть Академию с компенсацией по трудовому договору, мы в конечном итоге были вынуждены отстранить г-жу Дуган от должности нашего президента / генерального директора, - говорится в письме членам исполкома Академии звукозаписи о прекращении деятельности Дуган. - Если бы мы не исключили г-жу Дуган из организации в настоящее время, мы бы поставили под угрозу наши ценности. Мы не могли наградить ее прибыльным соглашением, и тем самым создать прецедент, который, как и ее поведение, не имел бы последствий. Наши члены и сотрудники, а также вся музыкальная индустрия заслуживают лучшего».

Согласно письму, Академия начнет поиск нового президента / генерального директора, «который будет использовать разнообразное членство и богатую историю Академии, и поможет нам преобразовать ее, чтобы лучше обслуживать наших членов сегодня и в будущем».

Председатель правления Харви Мейсон-младший исполняет обязанности временного генерального директора.

«Мы понимаем, что мы не совершенны, но мы хотим, чтобы вы знали, что наше внимание и энергия останутся сконцентрированными прямо на членах Академии и на тех позитивных изменениях, которые мы совершаем вместе, - говорится в заключении. - Мы не будем отвлекаться от этого. Мы воспользуемся этим моментом, чтобы подумать о том, где мы можем стать лучше, и пообещаем реализовать будущее, в котором наша организация известна своим разнообразием, прозрачностью, креативностью, взаимным уважением и общим превосходством».

В заявлении для Billboard адвокаты Дугана Дуглас Х. Вигдор и Майкл Дж. Виллемин из Wigdor LLP заявили: «Решение Академии об увольнении г-жи Дуган и немедленной передаче этой информации в прессу дополнительно свидетельствует о том, что она не остановится ни перед чем, чтобы защитить и поддерживать культ женоненавистничества, дискриминации, сексуальных домогательств, коррупции и конфликта интересов. Решение является подлым, и со временем Академия, ее руководство и ее адвокаты будут привлечены к ответственности в соответствии с законом».

«Хотя я и разочарована этим последним событием, я не удивлена, учитывая то, как Академия работает с информаторами. Кто-нибудь удивляется, что его предполагаемые расследования не включают разговор со мной или рассмотрение более серьезных претензий о конфликте интересов и нарушениях при голосовании? Итак, вместо того, чтобы пытаться реформировать коррумпированный институт изнутри, я буду продолжать работать над тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто продолжает заниматься своими делами, портить процесс голосования в Грэмми и дискриминировать женщин и цветных людей. Художники заслуживают лучшего. Для меня это настоящее значение слова «шаг вперед» - заявила сама Дебора.