Шакиру снова заподозрили в неуплате налогов

Колумбийская певица подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе Верховного суда Каталонии.



Shakira

Всего 45-летней певице вменяется в вину шесть преступлений, совершенных в период с 2012 по 2014 год – в это время артистка была налоговым резидентом в Испании. Суд признал, что имеются "достаточные основания" для начала процесса.





Решение суда было вынесено в ответ на предпринятую в прошлом году адвокатами Шакиры попытку обжаловать заключение о факте налоговых преступлений.

Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.