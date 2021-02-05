Cardi B воткнула каблук в могилу 2020 года

Украинский режиссер Таню Муиньо поставила в целом танцевальный ролик, где Карди Би сначала роет каблуком «могилу 2020 года», а потом пускается в танцы со своим кардебалетом. Время от времени танцы перемежаются сценами, где режиссер обнажает пышнотелую артистку под прозрачным целлофаном, она целуется взасос со своими танцовщицами и пьет шампанское.

«Суки хотят дыма, пока я не поднесу его к двери! Скажи этой суке - назад! Дыхание пахнет, как конский секс!»? - странновато анонсировала Cardi B свой клип.



Cardi B

«Я хотела сделать что-то новое, – прокомментировала Карди клип, добавив, что привезла Таню из Украины. – Это заняло больше месяца. Мы начали подготовку еще в декабре».