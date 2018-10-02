Cardi B арестована за драку в стрип-клубе

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ, правоохранительные органы уже сделали снимки певицы и сняли у нее отпечатки пальцев. Отмечается, что судебное заседание по делу Карди Би пройдет 29 октября.



Cardi B

Адвокат предполагаемых жертв Джо Такопина рассказал порталу, что после драки певица продолжила угрожать барменам стрип-клуба.

«Очевидно, она думает, что ее звездный статус поможет ей избежать наказания. Но на самом деле неважно, зовут тебя Карди Би или Карл Би... если она продолжит нападать на людей, то ей придется ответить перед правосудием», — сказал Такопина.

Источники TMZ также рассказали, что Карди Би подралась с сестрами-барменами Бадди Ги и Джейд. Они отметили, что нападение произошло из-за того, что певица подозревает Джейд в сексуальной связи с хип-хоп-исполнителем Offset.

Еще один источник подчеркнул, что нападение Карди Би было «спонтанным».