Garbage показала «There’s No Future In Optimism» из нового альбома

Главные героини черно-белого видео – две девушки-неформалки, которые рисуют граффити и пытаются скрыться от всевидящего ока камер наблюдения.

«Мне нравится название, - говорит солистка Garbage Ширли Мэнсон. - Группа прислала его мне, и я подумала: «Это здорово. Я оставлю это». Но текст — это действие против этого названия. Потому что если мы позволим нашему фатализму или нашему негативу действительно взять верх, мы рухнем. Это о городе, в моем случае Лос-Анджелесе, но это может быть где угодно, где происходят плохие вещи. После убийства Джорджа Флойда, которое является одним из немногих событий в моей жизни, которые я хотела бы никогда не видеть: я полностью изменилась, увидев кадры того полицейского, стоящего коленом на шее Джорджа Флойда. В Лос-Анджелесе были огромные протесты и после этого много потрясений. Над нашим домом в Голливуде целый день, несколько дней подряд, кружили вертолеты. Это было действительно опасно, хаотично и страшно».

Garbage

«There’s No Future In Optimism» - первый сингл из нового (восьмого по счету и первого за четыре года) студийного альбома Garbage «Let All That We Imagine Be The Light», релиз которого состоится 30 мая.

10 треков были записаны в студии Red Razor Sounds в Лос-Анджелесе, Калифорния, хотя сессии также проходили в студии барабанщика и продюсера Бутча Вига Grunge Is Dead и в спальне самой Ширли Мэнсон. Спродюсированные Garbage и их давним звукорежиссером Билли Бушем, 10 песен содержат вклад всех четырех оригинальных участников группы: Мэнсон, Вига, Дюка Эриксона и Стива Маркера.