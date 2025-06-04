Alice Cooper Group выпустила второй сингл «Wild Ones» из будущего альбома

Вдохновленный фильмом байкеров 1953 года «Дикий» с Марлоном Брандо в главной роли, новый трек группы Купера имеет определенно шоссейный грув с устойчивым быстрым пульсом и плавной работой соло-гитары. Седой голос Элиса подходит для жесткого и избитого трека, поскольку он повторяет дерзкие темы старого байкерского фильма: «Runnin' with the wild ones!»

Видеоклип на песню также примечателен тем, что в нем впервые показаны студийные кадры воссоединенного состава Cooper, когда они записывают трек. Химия, слышимая в записи, также очевидна в этих клипах, поскольку группа, похоже, записывает вживую вместе с Alice, в то время как продюсер Боб Эзрин руководит всем.

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Alice Cooper Group

Возвращение Элиса Купера показывает, как легенда шок-рока воссоединяется со своими старыми коллегами по группе Майклом Брюсом (гитара), Деннисом Данауэем (бас-гитара) и Нилом Смитом (ударные). Эзрин также повторил свою роль продюсера, работая над альбомами группы начала 1970-х годов — Killers , School's Out и Billion Dollar Babies — а также над недавними сольными альбомами Элиса Купера.

«The Wild Ones» — второй сингл с альбома после «Black Mamba», вышедшего в конце апреля.