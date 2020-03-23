Элис Купер из-за отмены тура сможет закончить новый альбом

График артиста со всеми его проектами был в этом году расписан до часов. И за пару дней все намеченные туры посыпались как карточный домик.



Alice Cooper

«Пока наш менеджмент занимается переносом отложенных концертов, я собираюсь закончить работу над моим следующим альбомом, который почти готов, — говорит Элис. — По крайней мере, теперь я не буду втискивать запись вокала в немногие свободные дни между концертами. Я не люблю бездельничать, это видно по моему расписанию, но немного дополнительного времени дома может быть полезно для восстановления сил и голосовых связок. Я ведь уже не мальчик».

Последним альбомом для Купера остается Paranormal, и это двадцать седьмой студийный альбом, изданный в 2017 году.

Элису пришлось отменить огромный тур по Северной Америке, запланированный с 31 марта по 22 апреля, и перенести его предварительно на осень 2020 года.