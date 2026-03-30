Сьюзи Кватро выпустила альбом «Freedom» и клип с Элисом Купером

В новый альбом 75-летней американской певицы и бас-гитаристки вошли 12 треков, в том числе вышедший ранее сингл «Little Miss Lovely». «Freedom» - это её третий альбом, созданный в сотрудничестве с её сыном Л. Р. Такки.

«Главное — вернуться к себе, и это универсально. Мы все носим маски, чтобы выжить в этом мире. Для меня же главное — чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, никому ничего не доказывать и не мириться ни с какой чушью! Именно в это путешествие вас отправит этот альбом. Вот я, со всеми своими недостатками. Принимайте это или нет. Выбирайте себя...», - говорит Сьюзи Кватро.



Suzi Quatro и Alice Cooper

В день релиза Сьюзи представила клип на песню «Kick Out The Jams» из нового альбома, кавер на классическую песню группы MC5, которую исполнила в дуэте со своим давним другом Элисом Купером. Клип снят в Дейтройте, Мичиган, продюсер и режиссер - Александр Престон.