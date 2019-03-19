Suzi Quatro показала клип на первую песню нового альбома

- Все хотят знать, кто такой мачо. Я знала нескольких. Обычно их хватает ненадолго, – рассказала 68-летняя Кватро в интервью Billboard. – На самом деле песня родилась из риффа, который придумал мой сын Ричард. Но получилась настоящая вещь Сюзи! Я выросла в семье с четырьмя девочками и одним мальчиком и никогда не думала о рок-музыке как клубе для мальчиков. Гендерное прошлое, настоящее и будущее меня мало интересовало. Огладываясь назад, я могу сказать, что мне удалось сделать то, что хотелось: добиться успеха во всем мире и того, чтобы меня воспринимали всерьез. Хотя не было никакой гарантии, что все получится у этой сумасшедшей девушки с бас-гитарой и в кожаной куртке. Но после меня девочкам было уже полегче, чему я очень рада.

Сейчас Кватро находится на гастролях в Австралии, а в апреле у нее запланирован тур в поддержку альбома по городам Великобритании, сообщает Intermedia.