Группа tAISh подписала новый винил прямо у станков завода

Опубликовано пользователем

Группа tAISh выпустила новый альбом «Ориентир» на виниле.

По словам Таис Логвиненко, выбор этого носителя не случайный: её музыка – это нарастающая страсть и напряжение, которые на пластинке звучат как единое дыхание.

«Такое чувство, когда сочиняешь песню поздно ночью при свете одной лампы, и кажется, что этот момент никогда не исчезнет. Вот винил для меня – способ его законсервировать. Цифра – это классно, удобно слушать в телефонах и наушниках, в метро, в пробках, заглушая городской шум. А пластинка заставляет остановиться. Достать из конверта, поставить иглу, услышать этот тёплый, чуть дышащий звук. Плюс этот огромный квадрат обложки и розовая планета, на которой я живу, моя целая вселенная, и я хочу, чтобы вы там оказались», – рассказала Таис Логвиненко, голос и автор всех песен группы tAISh.

Таис Логвиненко подписывает свой винил
Таис Логвиненко подписывает свой винил

Таис Логвиненко подписала 30 экземпляров винила прямо на заводе по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн». Сейчас они в общем тираже, так что получить заветную пластинку может случайный счастливчик, например, купив её на концерте или заказав на сайте. На предприятии рассказали, что ежемесячно там выпускают порядка 10 тысяч пластинок и каждая, как родное дитя, – со своей индивидуальностью и любимое.

«Очень приятно, что к нам обращаются популярные музыканты. Мы работаем на рынке с 2014 года и уникальны тем, что производим пластинки «от» и «до» на одной площадке, без сторонних подрядчиков, и всего за месяц. Уверен, слушатели оценят не только музыку tAISh и чистый звук, но и интересное оформление в розовых тонах. Мы можем подобрать любую палитру, и пластинка сама становится произведением искусства, которое хочется рассматривать, даже ещё не поставив на проигрыватель», – сказал руководитель направления завода по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Игорь Богданов.

На развороте пластинки – оригинальные черновики текстов песен автора: с ошибками, исправлениями и кривым почерком. Конверт украшен снимками работы над альбомом: на них группа в поездах на гастролях, в гримёрках, в студиях за записью вокала, в самолёте за редакцией песен на ноутбуке и в других жизненных ситуациях. Винил сохранил рабочие моменты и эмоции музыкантов, создав со слушателями по-настоящему глубокую связь.

«Представь, ты приходишь домой, устал от телефона, от того, что всё куда-то бежит. Достаёшь из конверта эту тяжёлую розовую пластинку. Ставишь на вертушку. Это не просто музыка. Это встреча. Момент, когда альбом становится твоим – не в телефоне, а в руках. И вот ради этого я и делаю винил. Чтобы ты мог не просто слушать «Ориентир», а жить внутри него», – добавила Таис Логвиненко.

Быстрый поиск: 