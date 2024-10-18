tAISh выпустила песню, написанную по «Глупости»

tAISh (Таис Логвиненко) — автор и солистка двух музыкальных проектов: группы tAISh и индивидуального проекта таислогвиненко. Она известна своей уникальной манерой исполнения и высоким уровнем профессионализма, полученным в ходе обучения в Щепкинском училище. В возрасте 17 лет Таис стала финалисткой первого сезона шоу «Главная сцена» на телеканале Россия, что привлекло внимание как публики, так и критиков.



tAISh

Ее дебютный альбом был высоко оценен отечественными музыкальными критиками, а клипы на песни «ɅOVИ» и «искалгдея» набрали 163 000 и 304 000 просмотров на YouTube, соответственно. В этом году tAISh также приняла участие в фестивале Stereo Leto, и ее творчество привлекло более 33 миллионов прослушиваний.

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Новый трек tAISh описывает как «песня, написанная по глупости». Она создала трек в качестве подарка своему мужу на день рождения и закончила песню, которую он полюбил два года назад, когда она находилась в стадии «наброска». В итоге, в песне отразились все ее чувства и переживания, касающиеся их взаимоотношений. tAISh делится своими размышлениями о ссорах и примирениях, подчеркивая, что такие моменты происходят у всех, и главная цель — найти общий язык и восстановить отношения.

Артистка поет о важности времени для восстановления после ссоры и о том, что процесс примирения возможен только при обоюдном желании. В конце концов, именно эти темы и легли в основу нового трека, призванного проиллюстрировать все сложности и радости в парных отношениях.

В релиз, выпущенный Первым музыкальным издательством, вошла также инструментальная версия песни.