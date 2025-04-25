tAISh запустила в мир «Вирус»

Что касается нового трека, сама Таис делится своими размышлениями:

«Песня «Вирус» из прошлого. Я меняюсь, а значит, и песни, написанные мной в юности, не могут не измениться, если я к ним возвращаюсь. Вернулась к той песне, где болела, а оказалась к той песне, которая теперь забавляет. Так бывает, когда прошлое не имеет никакой силы в настоящем».

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tAISh

В мае группа tAISh готовится порадовать своих поклонников двумя большими сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Путь Таис Логвиненко начался с финала первого сезона «Главной сцены» на телеканале «Россия». Затем два выпущенных альбома вызвали настоящий фурор – не только среди критиков, но и у обычных слушателей. Произведения tAISh невозможно поместить в рамки привычных жанров. Каждая песня – это маленькая революция, каждый концерт – открытие. Команда не просто выступает на большой сцене – она меняет правила игры для целого поколения слушателей.