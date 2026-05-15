Andro и A’Studio дали джазу в «Обними меня»

Работу артиста и легендарной группы объединяет разные поколения и музыкальные стили, создавая эмоционально насыщенный трек о близости, чувствах и искренности.

Между строк песни каждый может найти себя. Композиция рассказывает о моментах, когда между людьми есть недосказанность, расстояние или сомнения, но при этом остается главное — желание обнять и не отпускать. Это трек про любовь, сильные чувства и желание прижать к себе возлюбленного, с которым несмотря ни на что «связывает судьба».

По звучанию «Обними меня» — это мягкий и атмосферный трек в стиле поп и R&B. Голос Andro звучит спокойно и искренне, а группа A’Studio внесла свой неповторимый вайб — узнаваемый голос Кэти Топурия и неожиданно джазовое соло Байгали Серкебаева.



«Для меня это особенная работа. Я давно слушаю A’Studio и очень люблю их творчество, поэтому рад, что у нас получилась совместная песня. Спасибо всей группе за поддержку и за то, что так прочувствовали этот трек», — делится эмоциями о работе Andro.

«Работа над треком «Обними меня» стала наверное, самым быстрым продакшном за время истории нашей группы. Мне было очень приятно поработать с Andro, давно нравится его вкус, тембр голоса и искренность. Несмотря на то что, конечно же, были трудности, но мы справились с ними очень быстро. Уверен что наша работа понравится нашим слушателям, объединив наши аудитории», — рассказал Байгали Серкебаев.

«Нам сразу понравилось предложение Андро, этот фит свежий, романтичный, летний», — поделилась своими эмоциями Кети Топурия.

Andro — популярный артист, исполняющий в стиле современного поп- и R&B, обладатель премии «Жара Music Awards» и многократный номинант других музыкальных премий. Получил широкую известность благодаря своим трекам «Ночной рейс», «Иса», «Инопланетянин», «Х.О.» и др. Он получил широкую популярность благодаря эмоциональной подаче, атмосферным трекам и узнаваемому тембру голоса. В своих песнях Andro часто затрагивает темы любви, внутренних переживаний и личных трансформаций, что делает его музыку близкой молодой аудитории.