Andro задался вопросом «Что такое любовь?»

В прошлом году Andro удачно фитанул с казахстанцем The Limba, результатом стал мегахит «X.O». На этот раз резидент Raava Music выпускает фит с признанной звездой Скриптонитом. Взяв за основу минималистичный бит с элементами трэпа и поигравшись с питчем и тональностями, артисты выдали урбан-трек «Dragon».

