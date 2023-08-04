Andro задался вопросом «Что такое любовь?»

У него получился размеренный R'n'B с ярким припевом, в котором Andro рассказывает о невероятном чувстве и пытается его описать.
««Что такое любовь?» - попытка ответить на вопрос, что же на самом деле значит искреннее чувство, - представил артист композицию в своих соцсетях. - Она переполнена эмоциями, которые заставляют нас задуматься о том, что такое настоящая любовь. А обложка сингла либо намекает, кому могли быть посвящены трогательные строки, либо создает еще больше вопросов. Возможно, ответы мы узнаем в экранизации к этому треку».
По словам представителей исполнителя, эта песня точно станет хитом уходящего лета и приближающихся осенних вечеров.
«В новой работе Andro продемонстрировал свой уникальный стиль и талант в сочетании с мелодичностью и глубокими текстами, - говорится в описании релиза. - Он смог передать всю свою страсть и чувства в этой песне. Двух с половиной минут прослушивания может быть недостаточно, чтобы насладиться композицией, поэтому лучше сразу ставить трек на повтор — и удовольствия больше, и романтического настроения».
Комменты