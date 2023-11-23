Andro снялся в фильме про культуру цыган

В эксклюзивном интервью для Звук Медиа режиссер Айсель Назарли рассказала, что создатели фильма попытались ответить на вопрос, как чтить традиции своего народа и при этом оставаться свободным человеком. В киноленте освещается культура цыган на территории России. Главным героем для Gipsy она выбрала артиста лейбла Raava Music - Andro.



Andro

«Andro, как цыган, добился многого в России. В фильме я стремилась отобразить его жизненный путь, его умение создавать уникальные вещи, придерживаясь традиционных устоев собственного народа», - говорит режиссер Айсель Назарли.

Несмотря на то что семья артиста в той или иной мере всегда соблюдала обычаи цыганского мира, ему удалось реализоваться в качестве артиста. Самобытность и узнаваемость творчества исполнителя заключаются в том, что он умело совмещает родные для него мотивы с современными музыкальными веяниями.