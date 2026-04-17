Andro и Seryabkina призывают: «Не отпускай»

Композиция стала результатом творческого синтеза двух ярких артистов, каждый из которых привнес в трек свою индивидуальность.

«Не отпускай» — это история о притяжении, которое невозможно игнорировать, и о чувствах любви, которые сильнее любых обстоятельств. В центре трека — искрений диалог двух любящих сердец, между которыми идет борьба с желанием остаться и невозможностью уйти. Трек сочетает в себе узнаваемую меланхолию Andro и эмоциональность Ольги, создавая глубокий и запоминающийся звук.

«Ты навела в моем сердце порядок, не отпускай меня» — ключевая строка в тексте песни. Она передает редкое для героя состояние — признание того, что другой человек стал источником духовного равновесия. В этой фразе сочетаются благодарность и страх потери — герой понимает ценность этих чувств и боится снова вернуться в хаос без любимой.

«Этот трек — про сильные чувства, когда человек становится для тебя чем-то большим, чем просто партнер, и ты уже не представляешь жизни без него. Про состояние, в котором тебя полностью захватывает чувство любви — от мыслей до физического притяжения, когда даже дыхание и пульс ускоряются, а кожа невольно покрывается мурашками. Цепочки здесь — символ неразрывной связи: они тихо звенят при каждом движении и звучат сильнее в моменты пика эмоций. Я очень благодарен Ольге за эту работу — за ее талант, за энергию и ту искренность, которую она вложила в каждую строчку», — делится эмоциями Andro.

«Для меня эта песня — про ту грань, когда чувства уже невозможно контролировать. Когда ты понимаешь, что человек стал частью тебя, и отпустить — значит потерять что-то очень важное внутри. Мне было важно передать эту уязвимость и честность в каждой строчке», — рассказала Ольга.

Andro — популярный артист, исполняющий в стиле современного поп- и R&B, обладатель премии «Жара Music Awards» и многократный номинант других музыкальных премий. Получил широкую известность благодаря своим трекам «Ночной рейс», «Иса», «Инопланетянин», «Х.О.» и др. Он получил широкую популярность благодаря эмоциональной подаче, атмосферным трекам и узнаваемому тембру голоса. В своих песнях Andro часто затрагивает темы любви, внутренних переживаний и личных трансформаций, что делает его музыку близкой молодой аудитории.