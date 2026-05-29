«Тима ищет свет» выпустил «Белый альбом»

Релиз открывает дилогию, части которой противоположны друг другу, но говорят об одном и том же разными способами: «Белый альбом» — о людях, любви, доброте и свете, «Чёрный альбом» — о том, как ценность жизни раскрывается на фоне смерти.

В 11 треках — ностальгия, боль потерь, попытки отпустить прошлое и пересобрать себя. Герой приходит к простым истинам: радость от того, что ты жив, и желание делать всё по любви.



Тима ищет свет

«Перед вами “белый альбом”, — говорит Тимофей Якимов. — Он наполнен разной болью и обретением простого решения, как с ней бороться. Впервые в обеих моих работах есть ответ на вопрос: “И что дальше?”».