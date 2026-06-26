The Rolling Stones выпустили две новые песни, одна - с Робертом Смитом

Эти песни — последние превью к грядущему 25-му студийному альбому легендарной группы «Foreign Tongues», который выйдет 10 июля на лейблах Polydor/Universal Music.



The Rolling Stones

Объявляя о выходе продолжения получившего премию «Грэмми» альбома «Hackney Diamonds» 2023 года, Мик Джаггер и его коллеги сообщили, что в записи альбома примут участие фронтмен The Cure, а также такие музыканты, как Пол Маккартни и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

«Divine Intervention» — это задорная, энергичная рок-композиция, в которой Смит играет на электрогитаре, а Стив Уинвуд — на фортепиано и органе. Эта песня — одна из двух композиций на альбоме «Foreign Tongues», в которых участвует Смит.

В интервью изданию Vulture, рассказывая о том, как ему удалось привлечь к сотрудничеству вокалиста группы The Cure, Джаггер вспомнил, как «в студии стоял парень спиной ко мне в длинном халате, а когда он повернулся, то был весь в помаде».

«Он сказал: „Да, мы никогда не встречались“, — продолжил он. — А я ответил: „Ну, раз уж ты здесь, тебе лучше чем-нибудь заняться“. Вот так иногда и работают коллаборации».

Тем временем в проникновенной композиции «Jealous Lover» фронтмен Джаггер исполняет фальцетную вокальную партию под элегантный, но душевный R&B-ритм.

«Ты сказала, что позволишь мне жить своей жизнью, без оков и цепей / Я верил каждому твоему слову, но теперь твоя позиция изменилась, — поет он в первом куплете. - Однажды после кофе ты пристально посмотрела на меня / И спросила: „Где ты была в пятницу вечером? Скажи, кто там был? “»

Затем Джаггер возвращается к своему характерному низкому регистру и требует: «Руки прочь, ревнивая любовница / Пожалуйста, оставь меня в покое / Ты молишься, как богомол, ты изумрудно-зеленая…»

В записи трека также принял участие Уинвуд, сыгравший на фортепиано Rhodes и органе.

К песне «Jealous Lover» выпущен официальный музыкальный клип с участием Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», «Острые козырьки») и Чарльза Мелтона («Ривердейл», «Биф»). Режиссерами клипа выступили Крис Барретт и Люк Тейлор («Radiohead», «Jack White»), и в настоящее время он доступен для эксклюзивного просмотра на Amazon Music.

В грядущий альбом The Stones войдут ранее выпущенные синглы «Rough And Twisted» и «In The Stars», а также кавер на классическую песню Эми Уайнхаус «You Know I'm No Good». В записи также примет участие покойный барабанщик группы Чарли Уоттс.