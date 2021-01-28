Ноэль Галлахер и Ронни Вуд появились в песне Имельды Мэй

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Ирландская певица Имельда Мэй и легенда брит-попа Ноэль Галлахер выпустили дуэт «Just One Kiss» с гитарной партией Ронни Вуда из The Rolling Stones (смотреть клип).

Песня войдет в новый альбом Имельды Мэй «11 Past The Hour», который будет выпущен 23 апреля.

Рассуждения о том, как бы пошалить и что может изменить один поцелуй, экранизированы в клипе довольно буквально - разнополые и однополые пары обнимаются, шалят и в итоге все-таки целуются. В клипе не появляются ни Галлахер, ни Вуд, а вот гитара Вуда звучит довольно навязчиво.

Имельда Мэй и Ронни Вуд
Имельда Мэй и Ронни Вуд

«В тот момент, когда ты знаешь, что это может пойти в любую сторону... Острая мысль о том, если ты поддаешься, ты можешь просто потерять контроль. Второе решение, которое вы знаете, может изменить все с одним поцелуем. А вы можете сопротивляться?», - задается Имельда Мэй.

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