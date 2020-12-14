Про Rolling Stones снимут сериал

Группа уже дала разрешение на использование ее музыки в сериале. Известно также, что у него будет два сезона. Сценарием займется писатель Ник Хорнби ("Hi-Fi", "Футбольная горячка"). Фильмы "Воспитание чувств" (2009) и "Бруклин" (2015) по его сценариям выдвигались на премию "Оскар".



The Rolling Stones

У проекта пока нет названия. Он расскажет историю группы с момента основания до 1972 году, в том числе про работу над альбомами "Their Satanic Majesties Request", "Beggars Banquet", "Let It Bleed", "Sticky Fingers" и "Exile on Main Street".

Продюсировать шоу будет компания Left Bank Pictures, которая занимается производством "Короны" и "Чужестранки".

Мик Джаггер и его группа уже становились героями телепроекта. Так, о них был снят сериал "Винил" с участием Бобби Каннавалле. Первый сезон показали на HBO в 2016 году.